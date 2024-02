Milano, 24 feb. (LaPresse) – Un ventenne italiano di origine egiziana è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una studentessa americana, in Italia per un programma di studio. Il fatto è avvenuto la scorsa notte, intorno alle 2.20, nel parcheggio di un supermercato nei pressi dell’Alcatraz, nota discoteca milanese in via Valtellina. Secondo quanto ricostruito, i due giovani si erano conosciuti all’interno del locale e avevano bevuto insieme dei drink. All’uscita dalla discoteca, il ragazzo, che risulta incensurato, ha portato la ventenne nel parcheggio del supermarket poco distante, dove ha messo in atto la violenza. Alcuni passanti hanno sentito però le urla della ragazza e avvertito i bodyguard della discoteca, che sono intervenuti bloccando l’aggressore fino all’arrivo degli agenti. La studentessa è stata portata dal 118 in codice giallo alla clinica Mangiagalli di Milano, dove i medici hanno riscontrato gli abusi.

