Milano, 24 feb. (LaPresse) – La delegazione israeliana è tornata dai colloqui di Parigi con un cauto ottimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo per fermare temporaneamente i combattimenti nella Striscia di Gaza e vedere rilasciati gli ostaggi. Un funzionario citato da diversi media israeliani afferma che è stato raggiunto uno “schema di accordo”. “Ci sono stati buoni colloqui, ci sono stati progressi significativi”, ha dichiarato il funzionario a Channel 12, “abbiamo una base su cui costruire un piano e i negoziati”. La fonte afferma che lo schema sarà prima presentato al gabinetto di guerra per l’approvazione, poi al gabinetto allargato. Il quotidiano Maariv riferisce che il gabinetto di guerra si riunirà stasera per ascoltare gli aggiornamenti da Parigi.

