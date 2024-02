Palermo, 21 feb. (LaPresse) – Ancora una morte sul lavoro in provincia di Palermo. Oggi pomeriggio un operaio di 50 anni è rimasto ucciso dal crollo di un muro di una casa in ristrutturazione in via Madonnina a Gibilmanna, una frazione di Cefalù. Da quanto si apprende l’operaio era al lavoro quando all’improvviso la parete della casa lo ha travolto schiacciandolo a terra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo dalle macerie e i sanitari del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo. Le indagini sono state delegate ai carabinieri e ai tecnici dello Spresal.

