Brindisi, 21 feb. (LaPresse) – Il tribunale di Brindisi ha sospeso il fermo amministrativo della nave Ocean Viking, disposto il 9 febbraio scorso, accogliendo il ricorso presentato dalla Ong Sos Mediterranée. Per il giudice Roberta Marra il “perdurare della misura del fermo amministrativo è suscettibile di pregiudicare in modo irreversibile il diritto da parte della Sos Mediterranée Ocean Viking di esercitare la propria attività di soccorso in mare, in cui si realizzano le sue finalità sociali, come evincibile dall’accordo di partenariato con la Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa”. L’udienza di merito è stata fissata al prossimo 14 marzo.

