Milano, 21 feb. (LaPresse) – Un operatore dell’Unrwa, l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, su 5 è membro delle Brigate Qassam, l’ala militare di Hamas. È quanto affermano i dati del sistema di sicurezza di Tel Aviv, pubblicati sui media israeliani. Secondo i dati, dei circa 12.000 dipendenti dell’Unrwa a Gaza, 440 sono attivi nelle fila delle Brigate Qassam. Altri 2.000 circa sono agenti di Hamas ma non combattenti, mentre circa 7.000 dipendenti hanno un parente di primo grado che è parte del gruppo palestinese. In totale sono circa 9.500 su 12.000 gli operatori dell’agenzia dell’Onu che hanno un legame con Hamas.

