Roma, 21 feb. (LaPresse) – I sindacati sono stati convocati a Palazzo Chigi per incontrare una delegazione del governo sul dossier salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A quanto si apprende, l’incontro – a cui sono stati chiamati i leader di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Confsal, è fissato per lunedì 26 in mattinata, alle 8.30.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata