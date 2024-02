Roma, 21 feb. (LaPresse) – Sul fronte degli accessi ispettivi in edilizia, il livello di irregolarità registrato nel 2023 è stato pari al 76,48%, con un tasso di irregolarità media che supera l’85,2% nel caso di aziende impegnate in lavori collegati al superbonus 110%. Lo avrebbe riferito, a quanto si apprende, la ministra del Lavoro, Marina Calderone, nell’informativa al consiglio dei ministri attualmente in corso, parlando dell’attività ispettiva effettuata nel corso dell’anno. Su un totale di 92.658 accessi, 20.755 – avrebbe sottolinearo Calderone – sono inerenti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza, con un incremento di 3.720 ispezioni rispetto all’anno precedente.

