Cagliari, 20 feb. (LaPresse) – “Questa mattina, ho appreso dalla stampa dell’esistenza di un imbarazzante e sgradevole audio attribuito a un candidato, inserito in una lista della mia coalizione. Parole inaccettabili, pronunciate da chi si sottopone al giudizio degli elettori per amministrare la Sardegna. E soprattutto inaccettabili per l’uso vergognoso del corpo della donna come merce elettorale”. Così il candidato presidente del centrodestra in Sardegna, Paolo Truzzu, a proposito di un audio in cui un candidato gallurese di una lista della sua coalizione si vantava di usare donne poco vestite sul palco durante i comizi e prometteva feste con donne compiacenti in caso di elezione.

