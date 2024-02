Roma, 20 feb. (LaPresse) – “L’Italia ci è sempre stata vicina. Ricordo come mi accoglievano. Mi sentivo a casa”. Lo ha affermato Vladimir Putin parlando al forum dell’Agenzia per le iniziative strategiche russa dal titolo ‘Idee forti per un nuovo tempo’. Lo riporta Ria Novosti.

