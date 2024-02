Roma, 20 feb. (LaPresse) – “Il ricordo è ancora vivo, perchè dimenticare significa far morire di nuovo queste persone. Ho ancora sotto gli occhi quello che ho visto sulla spiaggia: corpi nudi di donne, uomini e bambini”. Così il sindaco di Cutro Antonio Ceraso, contattato da LaPresse, ritorna con la mente a quella notte tra il 25 e il 26 febbraio del 2023 quando un caicco partito dalla Turchia naufragò nelle acque di Steccato di Cutro, causando la morte di almeno 94 persone. Ottanta furono i sopravvissuti, mentre di undici loro compagni di viaggio non si è saputo più nulla. “Ho la casa al mare – racconta Ceraso -, e per me è stato difficile immergermi in quelle acque”. Sulle responsabilità dei presunti ritardi nei soccorsi, il sindaco di Cutro non si esprime. “C’è la magistratura che prosegue le indagini – dice -. Al governo ci sono stati un po’ tutti, se il problema ancora esiste non è perchè gli altri fossero sprovveduti, ma perchè è di difficile soluzione. Non mi interessano le diatribe politiche, nè cercare capri espiatori”.

