Milano, 20 feb. (LaPresse) – Il veto degli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza dell’Onu per il cessate il fuoco a Gaza sfida la comunità internazionale e dà a Israele “un ulteriore via libera affinché l’occupazione israeliana continui la sua aggressione contro il popolo di Gaza e lanci un sanguinoso assalto contro Rafah”. Lo dichiara in una nota l’ufficio del presidente dell’autorità palestinese Abu Mazen, aggiungendo di ritenere l’amministrazione statunitense responsabile di “sostenere e fornire protezione” agli “attacchi barbari” di Israele contro bambini, donne e anziani a Gaza. “Questa politica rende gli Stati Uniti complici nei crimini di genocidio e pulizia etnica e nei crimini di guerra che le forze israeliane stanno commettendo”, sottolinea la nota.

