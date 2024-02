Roma, 20 feb. (LaPresse) – Nei territori palestinesi Israele sta applicando una forma di apartheid “ancora più estrema” di quella attuata in Sudafrica prima del 1994 nei confronti della popolazione nera. E’ la dura accusa lanciata dall’ambasciatore sudafricano in Olanda, Vusimuzi Madonsela, davanti alla Corte internazionale di giustizia (Cig) dell’Aia,dove è in corso la seconda giornata di udienze sull’occupazione dei territori palestinesi da parte di Israele. Lo riporta Al Jazeera. “Noi sudafricani percepiamo, vediamo, ascoltiamo e sentiamo nel profondo le politiche e le pratiche disumane e discriminatorie del regime israeliano come una forma ancora più estrema dell’apartheid che è stato istituzionalizzato contro i neri nel mio Paese”, ha detto Madonsela.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata