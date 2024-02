Roma 20 feb. (LaPresse) – Nonostante l’emissione da parte della Prefettura di Roma, di un’ordinanza che vieta la ‘vendita dei tagliandi (biglietti dello stadio), ai residenti nel Paesi Bassi, per tutti i settori dello stadio Olimpico’ per il match Roma-Feyenoord, che si disputerà giovedì, nella Capitale è allerta per il possibile arrivo dei supporters olandesi. L’accesso allo stadio Olimpico rimarrà quindi interdetto alle tifoserie avversarie, che in passato diedero vita a devastazioni e disordini a piazza di Spagan, danneggiando la storia fontana. tra i tifosi più temuti quelli dell’ala ‘i Vak S’. L’ufficio di Gabinetto della questura di Roma, ha disposto già da domani il piano per ordine pubblico.

