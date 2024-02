Roma, 20 feb (LaPresse) – Il movimento degli agricoltori si spacca e, a Roma, dopo la manifestazione a piazza della Repubblica alcuni hanno deciso di bloccare la via Nomentana con circa un centinaio di trattori. “Noi da qui non ce ne andiamo finché il governo non ci incontrerà”, spiega Denis un agricoltore che viene dall’Emilia Romagna.

