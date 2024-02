Madrid (Spagna), 19 feb. (LaPresse) – “La Galizia non è la Spagna” e le prossime elezioni europee di giugno sono “una battaglia totalmente diversa” rispetto alle regionali di ieri. È quanto commentano a LaPresse fonti della Moncloa rispetto alla vittoria del Partito popolare in Galizia, nelle prime elezioni che si sono tenute in Spagna dopo le generali del 23 luglio. Secondo le fonti il risultato ottenuto dal Partito popolare nella regione non può essere letto in chiave nazionale in quanto le elezioni regionali “non hanno nulla a che vedere” con quelle generali, nè tanto meno con quelle europee, dove il voto degli elettori risponde a logiche differenti. Le fonti sottolineano come con il voto in Galizia di fatto non sia “cambiato nulla” per la coalizione del Psoe e di Sumar che guida attualmente la Spagna. La stessa lettura è stata fatta dalla portavoce del Psoe Esther Peña in un punto stampa. La socialista, pur dicendosi non soddisfatta del risultato ottenuto, ha affermato che quello in Galizia è stato un voto territoriale e ha ricordato che la regione è un “feudo” del Partito popolare e che da anni il Pp vince in questa Comunità autonoma. Dello stesso avviso è stato il portavoce di Sumar Ernest Urtasun che, a fronte del deludente risultato ottenuto dalla piattaforma progressista, ha negato che gli elettori in Galizia abbiano votato rispondendo a logiche nazionali. Urtasun ha poi garantito che Sumar, che è “un progetto giovane”, ha “futuro”. Ieri il Partito socialista ha segnato il suo peggior risultato in Galizia, ottenendo 9 seggi su 75, ovvero cinque in meno rispetto alle precedenti elezioni nella regione. Non è andata meglio neanche a Sumar, la cui leader Yolanda Diaz è galiziana. La piattaforma progressista, in quella che è stata la sua prima partecipazione ad elezioni territoriali, non è riuscita a entrare nel Parlamento autonomo.

