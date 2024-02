Roma, 19 feb. (LaPresse) – “Siamo in un periodo critico per l’inquinamento atmosferico, questo non si può negare”, ma allo stesso modo “non si può confermare quello che è stato pubblicato con la classifica del sito IQAir” in quanto “non significativa e non rappresentativa”. Lo afferma a Lapresse Guido Lanzani, responsabile Qualità aria dell’Arpa Lombardia.

