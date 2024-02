Roma, 19 feb. (LaPresse) – “Filippo non è un caso politico, mio figlio è solo un caso, l’ennesimo, di ingiustizia dei tribunali romeni ma è anche un cittadino italiano che merita di essere supportato e protetto. Chiedo al governo italiano che si apra un dialogo politico formale con le istituzioni romene sul caso di mio figlio”. Così a LaPresse Ornella Marraxa, la mamma di Filippo Mosca, il 29enne di Caltanissetta detenuto da 10 mesi nel carcere di Porta Alba, a Costanza, in Romania, dopo una condanna in primo grado a 8 anni e 3 mesi per traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata