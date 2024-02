Roma, 19 feb. (LaPresse) – Un malore del conducente alla guida di una moto, ha provocato un incidente stradale in via Ardeatina. Il centauro, un uomo di 59 anni di nome Luciano Spagnoli, è morto poco dopo aver investito un pedone, che è trasportato dall’a autoambulanza del 118 in codice rosso in ospedale. Il ferito è un cittadino tunisino di 54 anni. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia Roma Capitale del gruppo IX Eur.

