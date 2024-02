Milano, 19 feb. (LaPresse) – “Il Pnrr è una grande opportunità perché è un programma di finanziamento specifico e non è isolato dal contesto di quelli che sono i paradigmi del finanziamento di grandi progetti che deriveranno ai paesi dell’Unione Europea e non può prescindere dalla capacità di autonomia della capacità del sistema delle autonomie territoriali. Anche da questo punto di vista emerge in maniera plastica l’esigenza di un rafforzamento del sistema delle autonomie come elemento non solo reputazionale ma anche di concorso a quelli che sono temi della coesione sociale”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo a un convegno in Prefettura a Milano. Sul tema Piantedosi ha spiegato che “ci sarà probabilmente anche un provvedimento di legge che porrà delle cabine di monitoraggio, non in chiave di tutela e di vigilanza ma in una logica di sussidiarietà e di accompagnamento, attraverso le prefetture per le capacità che i territori avranno di portare avanti i progetti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata