Roma, 19 feb. (LaPresse) – Le indagini sulla morte dell’oppositore russo Alexei Navalny sono in corso e vengono eseguite “in conformità con le leggi russe”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in conferenza stampa. Lo riporta Ria Novosti. “E’ in corso un’indagine ma sinora i risultati non sono stati resi pubblici – ha aggiunto Peskov – per questo non sono ancora noti”. Navalny è morto lo scorso 16 febbraio. Stando alla ricostruzione del servizio penitenziario russo, l’oppositore ha avuto un malore durante una passeggiata ed morto.

