Roma, 19 feb. (LaPresse) – Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha definito “rozze” le affermazioni dei leader e dei politici occidentali sulla morte dell’oppositore russo Alexei Navalny. Lo riporta la Tass. “In un contesto nel quale non ci sono informazioni” riguardanti la morte di Navalny “è assolutamente inaccettabile fare affermazioni, diciamo, francamente rozze”, ha detto Peskov. “Questo non è appropriato per i funzionari governativi dalle cui labbra abbiamo sentito tali dichiarazioni”.

