Washington (Usa), 19 feb. (LaPresse) – Gli Stati Uniti stanno “considerando ulteriori sanzioni” contro la Russia per la morte di Alexei Navalny. Lo ha detto il presidente Joe Biden, ricordando che gli Usa “hanno già delle sanzioni” contro Mosca. Alla domanda se la morte dell’oppositore russo possa spingere i Repubblicani della Camera ad approvare i nuovi aiuti militari per l’Ucraina, il presidente ha risposto: “Lo spero, ma non ne sono sicuro”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata