Roma, 19 feb. (LaPresse) – “Al Consiglio affari esteri abbiamo appena approvato il lancio dell’operazione militare navale Aspides, di cui l’Italia avrà comando delle forze”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “L’Italia è in prima linea per proteggere gli interessi mercantili e la libera navigazione nel Mar Rosso. È un importante passo verso difesa comune europea”, aggiunge Tajani. Il lancio della missione è stato approvato come primo punto al Consiglio Affari esteri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata