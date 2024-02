Firenze, 19 feb. (LaPresse) – “Le attività di verifica si distinguono in due ambiti: uno riguarda le regolarità contrattuali, e questo è una materia affidata all’ispettorato nazionale del lavoro; a noi competono maggiormente le verifiche sulla sicurezza, e qui il problema è evidentemente questo. Questa è classificata come una grande opera perché ha un volume economico importante. In questi casi c’è un monitoraggio molto frequente. La nostra ultima verifica era stata condotta il 12 gennaio scorso e non aveva dato luogo a rilievi. Ce ne erano stati altri precedenti perché c’è una sistematicità di controlli molto frequenti”. Lo ha dichiarato questa mattina Renzo Berti, direttore del dipartimento prevenzione della Asl Toscana centro, riferendosi ai controlli effettuati a Firenze nel cantiere del supermercato Esselunga in costruzione in via Mariti, dove venerdì scorso si è verificato un crollo che ha causato la morte di quattro operai. Ancora in corso le ricerche di una quinta probabile vittima, menter restano ricoverati all’ospedale fiorentino di Careggi altri tre operai rimasti feriti nel crollo e le cui condizioni, pur gravi, sono in miglioramento.

