Roma, 19 feb. (LaPresse) – “Rispetto al passaggio previsto al Senato” sul decreto Elezioni “abbiamo avanzato la disponibilità su un confronto di merito non schiacciato unicamente sul tema dei mandati, ma che preveda pesi e contrappesi, con la possibilità di rafforzare la funzione delle assemblee elettive, e tenere in equilibrio gli elementi altrimenti si procede in modo scomposto. Facciamo un appello a tutte le forze politiche, soprattutto a quelle di maggioranza, ma anche a quelle di opposizione”. Così il responsabile Enti locali del Pd Davide Baruffi. “La segretaria Schlein ha avanzato l’idea di un gruppo di lavoro da mettere in campo da qui a giovedì per avanzare una proposta da mettere nella disponibilità anche degli altri. Se è solo un braccio di ferro fra Lega e FdI se ne assumeranno la responsabilità”, ha aggiunto.

