Milano, 19 feb. (LaPresse/Ap) – Manca ormai soltanto l’ufficialità, ma l’Olympique Marsiglia. Lo riferiscono fonti interne al club all’agenzia Ap. Fatale per il tecnico italiano la sconfitta in Ligue 1 di domenica scorsa contro il Brest per 1-0, un risultato che ha intaccato le speranze del club di qualificarsi per una competizione europea la prossima stagione. Sempre secondo la fonte, il Marsiglia e Gattuso hanno avviato una procedura legale per separarsi e il club sta cercando un sostituto fino al termine della stagione. Il Marsiglia è attualmente nono in classifica dopo 22 partite, dietro alla capolista Paris Saint-Germain di 23 punti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata