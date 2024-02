Milano, 18 feb. (LaPresse) – “Il crollo della Russia avrà conseguenze molto più disastrose dei risultati di una guerra ordinaria, anche della più lunga. Perché i tentativi di riportare la Russia entro i confini del 1991 porteranno solo a una cosa. Verso una guerra globale con i Paesi occidentali, utilizzando l’intero arsenale strategico del nostro Stato” contro “Kiev, Berlino, Londra, Washington” e “tutti gli altri bellissimi luoghi storici che sono stati a lungo inclusi negli obiettivi della nostra triade nucleare”. Così su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitry Medvedev. “Avremo il coraggio di farlo se è in gioco la scomparsa di un Paese millenario, la nostra grande Patria, e i sacrifici compiuti dal popolo russo nel corso dei secoli saranno vani? La risposta è ovvia. Quindi è meglio restituire tutto prima che sia troppo tardi. Oppure lo restituiremo noi stessi con le massime perdite per il nemico. Come Avdiivka. I nostri guerrieri sono eroi”, ha concluso.

