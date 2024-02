Monaco di Baviera (Germania), 18 feb. (LaPresse) – Il corpo di Alexei Navalny, l’oppositore del Cremlino morto in prigione in Russia, si trova attualmente nell’ospedale distrettuale della città di Salekhard, nell’estremo nord della Siberia. Lo riferisce Novaya Gazeta Europe citando proprie fonti, come riporta Der Spiegel. L’autopsia non è stata ancora effettuata, almeno fino a sabato, riferisce il periodico indipendente, aggiungendo che, apparentemente, il corpo di Navalny presenterebbe diversi lividi, di cui uno sul petto. Novaya Gazeta cita un dipendente anonimo del servizio di emergenza secondo cui i lividi indicano che Navalny avrebbe avuto delle convulsioni prima della sua morte e potrebbe essere stato trattenuto dai dipendenti del campo di prigionia. Il livido sul petto indicherebbe che sono stati effettivamente effettuati tentativi di rianimazione. Tuttavia, l’informatore di Novaya Gazeta non avrebbe visto direttamente il corpo di Navalny dopo il decesso, ma è stato informato delle sue condizioni solo dai colleghi.

