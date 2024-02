Milano, 18 feb. (LaPresse) – Per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Luiz Inacio Lula da Silva “ha superato la linea rossa”. La replica arriva dopo che il presidente brasiliano ha affermato che “quello che sta accadendo nella Striscia di Gaza non è una guerra, ma un genocidio”. “Le parole” di Lula “sono vergognose e allarmanti”, afferma Netanyahu in una nota riportata da ‘The Times of Israel’. “Si tratta di banalizzare l’Olocausto e cercare di danneggiare il popolo ebraico e il diritto di Israele a difendersi”, aggiunge. “Paragonare Israele all’Olocausto nazista e a Hitler significa oltrepassare una linea rossa. Israele combatte per la sua difesa e per assicurarsi il proprio futuro fino alla vittoria completa, e lo fa rispettando il diritto internazionale”, conclude Netanyahu.

