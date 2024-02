Roma, 18 feb. (LaPresse) – Record italiano in maratona a Siviglia per Yeman Crippa, che chiude una straordinaria gara in rimonta in 2 ore 6 minuti e 5 secondi. Il precedente primato -2h07’16”- era stato messo a segno da Iliass Aouani a Barcellona, nel marzo 2023. Crippa ha ripreso il connazionale Eyob Faniel che sembrava favorito ma ha rallentato dopo il 30simo chilometro, finendo per chiudere in 2 ore 07’07”, anche lui sotto il precedente record e dunque seconda migliore prestazione italiana. Reccord personale anche per Daniele Meucci, che chiude la gara in 2h07’48”. A tagliare per primo il traguardo è stato l’etiope Deresa Geleta Ulfata in 2 ore 03′ 27″, nuovo record personale e del percorso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata