Milano, 17 feb. (LaPresse) – Jannik Sinner vola in finale al torneo Atp 500 di Rotterdam e sale così sul terzo gradino della classifica mondiale, scavalcando il russo Daniil Medvedev. Il tennista altoatesino ha superato in semifinale nel torneo in corso in Olanda il padrone di casa Tallon Griekspoor in due set (6-2, 6-4) in un’ora e 19 minuti di gioco. L’azzurro, fresco vincitore dell’Australian Open, incontrerà domani nella sfida per il titolo l’australiano Alex De Minaur.

