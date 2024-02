Roma, 17 feb. (LaPresse) – Si è parlato anche di terzo mandato nel corso della segreteria del Pd che Elly Schlein ha riunito questa mattina. I dem hanno registrato le “profonde divisioni” sul tema tra FdI e Lega e hanno stabilito che prima di affrontare questo passaggio sia nella direzione di lunedì che in Parlamento sarà necessario un dialogo con i sindaci e gli amministratori locali. La discussione, questa mattina in segreteria e nei prossimi passaggi, sarà “aperta, senza posizioni cristallizzate”, assicurano dal Nazareno. “Quelle della destra sono divisioni, le nostre sono discussioni. Noi siamo un partito che discute non un partito a conduzione familiare – è la linea – loro invece sono divisi anche in politica estera, sia sul Medioriente con la Lega che non ha gradito l’apertura di Meloni a Schlein sul cessate il fuoco, sia su Navalny con le posizioni di Crippa”.

