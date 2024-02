Milano, 17 feb. (LaPresse) – Tris dell’Atalanta nell’anticipo del sabato sera della 25esima giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium di Bergamo, il Sassuolo cade 3-0. Pasalic apre le danze al 22′, poi Pinamonti fallisce un’occasione d’oro dal dischetto nel finale di primo tempo (50′). Nella ripresa, ancora, Koopmeiners raddoppia al 58′ e poi Bakker, al primo gol con i bergamaschi, firma il 3-0 definitivo. La squadra allenata da Gian Piero Gasperini vola così a 45 punti, al quarto posto. Nei guai, invece, i neroverdi appiedati a 20 punti e più che mai in lotta per non retrocedere.

