Milano, 16 feb. (LaPresse) – Il cda di Unicredit ha approvato in data odierna all’unanimità la lista di candidati da sottoporre alla prossima Assemblea degli Azionisti, in cui proporrà la riconferma di Pietro Carlo Padoan come presidente e di Andrea Orcel come amministratore delegato. Lo riferisce il gruppo in una nota, indicando inoltre nella lista per il rinnovo Paola Bergamaschi Broyd, Elena Carletti, Marcus Chromik, António Domingues, Jeffrey Alan Hedberg, Beatriz Lara Bartolomé e Maria Pierdicchi. Nella sezione 2 ci sono Paola Camagni, Gabriele Villa e Julie Galbo. Nella sezione 2 ci sono Paola Camagni, Gabriele Villa e Julie Galbo. “La lista è costituita da 12 candidati, inclusi 3 membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, in linea con i requisiti dello Statuto che prevede la nomina di altri 3 amministratori tratti dalla lista di minoranza che otterrà il maggior numero di voti, uno dei quali ricoprirà la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione”, spiega la nota.

