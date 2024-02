Milano, 16 feb. (LaPresse) – “Non lo so. Dovrebbero essere i medici a scoprirlo in qualche modo”. Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha risposto alla domanda dei giornalisti se sapesse le cause della morte dell’oppositore russo Alexey Navalny, morto in carcere a 47 anni. Lo riporta Ria Novosti.

