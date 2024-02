Monaco di Baviera (Germania), 16 feb. (LaPresse) – “Bisogna accertare la verità, non pensiamo che Navalny sia morto di freddo. Il sospetto è che ci sia qualcosa che non è andato per il verso giusto. Certamente il Cremlino ha delle responsabilità. Si può morire anche per maltrattamento in detenzione, non per uccisione diretta. C’è condanna unanime e apprezzamento per un uomo che ha avuto coraggio di opporsi e di lottare per dire la sua”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando alla stampa italiana a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, commentando le voci sulla morte in prigione in Russia dell’oppositore del Cremlino, Alexei Navalny.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata