Milano, 16 feb. (LaPresse) – “Il Servizio penitenziario federale della Russia nel distretto autonomo di Yamalo-Nenets sta diffondendo la notizia della morte di Alexey Navalny nella colonia penale IK-3. Non abbiamo ancora alcuna conferma. L’avvocato di Alexey è attualmente in viaggio verso Kharp. Non appena avremo informazioni, ne daremo notizia”. Così sui social Kira Yarmish, la portavoce del principale oppositore russo.

