Milano, 16 feb. (LaPresse) – “La colonia di Yamal ha deciso di battere il record di Vladimir di coccolare e compiacere le autorità di Mosca. Mi hanno appena trasferito in una cella di punizione per 15 giorni. È il quarto spostamento in una cella di punizione in meno di due mesi di permanenza”. Così scriveva il principale oppositore russo Alexey Navalny nell’ultimo post pubblicato sui social il 14 febbraio. Il servizio carcerario russo ha dato notizia oggi che il dissidente 47enne è morto.

