Milano, 16 feb. (LaPresse) – Tre pazienti sono morti nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, a causa dell’interruzione di corrente che l’esercito israeliano ha preso d’assalto la struttura. “Riteniamo le forze di occupazione israeliane responsabili della vita dei pazienti e del personale, considerando che il complesso è ora sotto il loro pieno controllo”, ha affermato in una nota il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas. Lo riporta Al Jazeera. “Facciamo appello a tutte le istituzioni internazionali affinché intervengano rapidamente per salvare i pazienti e il personale dell’ospedale Nasser prima che sia troppo tardi”, ha aggiunto il Ministero, affermando che due donne hanno partorito in condizioni “disumane”, senza elettricità, acqua e riscaldamento.

