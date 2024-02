Milano, 16 feb. (LaPresse) – Una persona è morta e 5 sono rimaste ferite in un attacco terroristico nel sud di Israele quando una persona ha aperto il fuoco a una fermata dell’autobus nel sud di Israele. È quanto fa sapere il servizio di soccorso di Magen David Adom, come riporta il Times of Israel. La polizia dice che il terrorista è arrivato sulla scena a bordo di un veicolo e ha aperto il fuoco sulle persone in attesa finché non è stato colpito e ucciso da un civile sul posto. La polizia aggiunge che si stanno effettuando ricerche sulla scena per assicurarsi che non siano coinvolti altri terroristi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata