Firenze, 16 feb. (LaPresse) – È di un morto, tre feriti e quattro dispersi il bilancio ufficiale del crollo nel cantiere di via Mariti, a Firenze, dove erano in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo supermercato di Esselunga. A riferirlo ai giornalisti Luca Cari, responsabile della comunicazione in emergenza dei vigili del fuoco.

