Firenze, 16 feb. (LaPresse) – I vigili del fuoco hanno estratto vive tre persone dal cantiere in via Mariti a Firenze dove questa mattina si è verificato il crollo dei piloni principali della struttura che stavano costruendo. Al momento le sono in corso le ricerche di altre persone. I tre operai estratti vivi, due dei quali in gravi condizioni, sono stati portato all’ospedale fiorentino di Careggi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata