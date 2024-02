Firenze, 16 feb. (LaPresse) – “Dagli accertamenti che stanno svolgendo le autorità competenti” le vittime del crollo nel cantiere di via Mariti “sembrerebbero lavoratori a cui veniva applicato il contratto di metalmeccanici ma che non stavano svolgendo lavori da metalmeccanici ma lavori edili. Quindi, se fossimo davanti a questa cosa ci troveremmo di fronte al fatto che si utilizza un contratto che ha un costo minore per garantire poi la possibilità a chi prende il subappalto di risparmiare. Queste sono verifiche che sono in corso d’opera”. Così Daniele Calosi, segretario della Fiom Cgil di Firenze, Prato e Pistoia, parlando con I giornalisti davanti al cantiere in cui questa mattina si è verificato un crollo che ha coinvolto otto operai.

