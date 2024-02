Washington (Usa), 15 feb. (LaPresse) – Sono in totale 22 le persone ferite con colpi di arma da fuoco, oltre ad almeno una persona deceduta, nella sparatoria avvenuta a Kansas City. Lo ha riferito il capo della polizia, Stacey Graves in un nuovo aggiornamento sull’incidente avvenuto al termine della parata per la vittoria dei Chiefs nel Super Bowl. Tre sono invece le persone fermate e attualmente interrogate dalla polizia. Non ci sono ancora indicazioni sul movente della sparatoria, ha riferito Graves, mentre le autorità stanno ancora identificando il numero totale delle vittime.

