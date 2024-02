Copenhagen (Danimarca), 15 feb. (LaPresse/AP) – L’estremista norvegese Anders Behring Breivik ha perso la causa intentata contro lo Stato norvegese per le sue condizioni di detenzione, che riteneva costituissero una violazione dei diritti umani. Breivik, che ha cambiato nome in Fjotolf Hansen, è stato tenuto in isolamento da quando ha iniziato a scontare la sua pena nel 2012. Ha sostenuto che si tratta di una punizione inumana ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il tribunale di Oslo ha respinto la sua richiesta di risarcimento. “Breivik gode di buone condizioni fisiche carcerarie e, relativamente parlando, di grande libertà nella vita di tutti i giorni”, si legge nella sentenza, “può in gran parte organizzare le sue giornate come desidera, nell’ambito previsto dal carcere. Studia e lavora ai suoi progetti politici”. “C’è stato un chiaro miglioramento delle condizioni di condanna” e non c’è “alcuna prova di danni permanenti dovuti alla pena”, ha aggiunto la giudice Birgitte Kolrud.

