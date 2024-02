Roma, 15 feb. (LaPresse) – L’intenzione di Hezbollah è quella di “rispondere in modo rapido a un’escalation con un’escalation, a ogni spostamento con uno spostamento, alla distruzione con la distruzione”. Lo ha affermato Nabil Qaouk, membro del comitato centrale di Hezbollah, citato dai media libanesi. “Il nemico israeliano dice attraverso alti funzionari militari che ‘ciò che Israele teme di più in questo momento è lo scontro aperto con Hezbollah in Libano’ – ha affermato Qaouk – e questo perché è consapevole della nostra forza e del fatto che i nostri missili e droni in Libano possono colpire tutte le città, gli insediameni, gli aeroporti e le strutture strategiche israeliane in tutto” lo Stato ebraico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata