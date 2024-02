Milano, 15 feb. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha criticato il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e il coordinatore degli aiuti di emergenza Martin Griffiths per aver affermato in un’intervista a Sky News che “Hamas non è un gruppo terroristico. Per noi, ovviamente, come sapete, è un movimento politico”. “Si vergogni”, ha scritto Katz in alcuni post sul social X, “le Nazioni Unite raggiungono ogni giorno un livello sempre più basso”.

