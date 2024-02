Milano, 15 feb. (LaPresse) – Dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che non ci sarebbe stata un’altra delegazione ai negoziati in corso al Cairo, il capo della Cia, William Burns, si è recato oggi in visita in Israele, dove ha incontrato Netanyahu e il suo omologo israeliano, il capo della il Mossad, Dedi Barnea. Lo riporta il sito israeliano Ynet.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata