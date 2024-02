Atene (Grecia), 15 feb. (LaPresse/AP) – La Grecia è diventata il primo paese cristiano ortodosso a legalizzare il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso, nonostante l’opposizione dei funzionari della Chiesa. Una maggioranza trasversale di 176 deputati in un parlamento composto da 300 seggi ha votato a favore del disegno di legge redatto dal governo di centrodestra del primo ministro Kyriakos Mitsotakis. Altri 76 hanno respinto la riforma, mentre due si sono astenuti e 46 non erano presenti alla votazione. La nuova legge riconosce i diritti genitoriali per le coppie dello stesso sesso, ma non consentirà agli uomini omosessuali di acquisire figli biologici attraverso madri surrogate in Grecia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata