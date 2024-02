Napoli, 15 feb. (LaPresse) – L’ex direttrice del carcere di Catanzaro, Angela Paravati, è tra gli arrestati nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Dda di Catanzaro sul traffico di stupefacenti all’interno del carcere. Destinatari, come Paravati, della misura cautelare della custodia in carcere anche l’ex comandante del reparto di polizia penitenziaria del carcere e due assistenti capo della polizia penitenziaria, mentre altri 5 agenti sono stati interdetti dalla funzione. L’operazione è scattata questa mattina con l’esecuzione, da parte dei Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Catanzaro e del Nucleo investigativo centrale della Polizia penitenziaria, dell’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del Tribunale catanzarese nei confronti di 38 indagati, per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e all’accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti, concorso esterno in tali associazioni, nonchè istigazione alla corruzione, corruzione anche con l’aggravante mafiosa, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, procurata evasione, falso e truffa ai danni dello Stato. Per 16 indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, 10 sono destinatari della misura degli arresti domiciliari, 5 sono destinatari della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e 7 della misura della sospensione dall’esercizio delle funzioni per un anno.

